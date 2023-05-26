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Позволят вести наступательную войну. В Южной Корее резко нарастят выпуск танков

Фото: Южная Корея резко нарастит выпуск танков (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Комитет по управлению оборонными проектами Южной Кореи согласовал план производства танков K2 на сумму 1,46 млрд долларов, на его реализацию отведено пять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

"Мы ожидаем, что приобретенные в рамках этого проекта дополнительные танки K2 внесут значительный вклад в повышение возможностей сухопутных войск вести наступательную маневровую войну", - заявили в Комитете по управлению оборонными проектами.

Количество танков, которое планируется выпустить, держится в секрете. Танки К2 находятся на вооружении ВС Кореи с 2014 года.

Также в ходе заседания комитет одобрил план на сумму свыше 2,2 млрд долларов по приобретению дополнительных самолетов раннего предупреждения и контроля для усиления возможностей военных в сфере воздушного наблюдения.

Вооруженные силы Южной Кореи наращивают свою мощность

В последние годы Южная Корея приняла ряд правительственных программ, которые направлены на обновление вооруженных сил страны. Так, ведущий южнокорейский производитель боеприпасов увеличил производство и нарастил объемы экспорта в Европу. В частности, из-за того, что запасы стран ЕС истощаются из-за поддержки усилий Украины по борьбе с российскими войсками.

Также в прошлом году Польша подписала с Южной Кореей соглашения о закупке около тысячи танков K2, более 600 самоходных артиллерийских установок K9 и около 300 САУ K239, а также 48 истребителей FA-50.

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Южная Корея