Не позволили открыть реестр должников: "Батькивщина" в ВР не поддержала важный закон

Правительственным законопроектом предлагалось открыть для исполнителей производств все реестры, что могло бы повлиять на жизнь миллионов украинцев, которые без суда и следствия могли быть лишены права распоряжаться собственным имуществом, если имеют даже минимальный долг перед государством.

"Скажите, еще в какой стране без суда можно у предпринимателя или у человека забрать имущество и не дать им распоряжаться? Долг может быть на копейки, а имущество арестовывается все!", - возмущенно отметила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" убеждена, что нельзя легкомысленно относиться к судьбе миллионов украинцев. Ведь правительственными новациями предлагается нарушить права и свободы граждан.

"О чем этот законопроект? О том, что у нас существуют в Украине реестры должников, куда могут быть включены люди или юридические лица, у которых есть хотя бы минимальный долг перед государством, возможно, перед банками и тому подобное. В этот реестр должников смогут попадать люди и предприятия без судебного решения. Это первое и главное. И как только человек или предприятие попадают в этот реестр должников, этим законом меняется порядок осуществления нотариальных услуг", - разъяснила истинное содержание правительственного законопроекта Юлия Тимошенко.

По ее словам, ни один нотариус не будет иметь право оформить продажу, залог, что-либо с имуществом, недвижимостью, движимым имуществом, землей, с чем-либо. То есть каждый человек может потерять возможность распоряжаться своим имуществом, своими автомобилями, своей землей.

Она также добавила, что правительство предлагает разрешить силовикам - ТЦК, полиции, пограничникам - вносить в реестр должников людей даже без суда и следствия.

"Кто может поставить в этот реестр должников людей или предприятия? По решению суда, безусловно, ставит сам исполнитель. Но если нет решения суда, может поставить в реестр должников налоговая, ТЦК, пограничники и любые подразделения полиции. Без решения суда любым предписанием, приказом, людей или предприятия в этот реестр должников, и после того автоматически не имеют права распоряжаться никаким своим имуществом", - возмущенно спросила лидер "Батькивщины" у присутствующих.

Она напомнила о военнослужащих, которые когда-то были ФЛП, ушли на фронт, не успели закрыть вовремя ФЛП и которым налоговая автоматически начисляет налоги, из-за неуплаты которых они могут оказаться в этих реестрах должников.

"Они же все автоматически налоговой могут быть включены в этот реестр, и это значит, что они, воюя, лишаются здесь всех своих имущественных прав? Ну нельзя так поступать со страной, нельзя", - отметила Юлия Тимошенко и предупредила, что она обнародует имена всех депутатов, кто проголосует за этот правительственный законопроект.