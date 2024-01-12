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Разрешение на отключение должников - необходимый шаг для нормальной работы энергосистемы, - НКРЭКУ

Фото: разрешение на отключение должников - необходимый шаг для нормальной работы энергосистемы (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Для того чтобы обеспечить нормальное функционирование украинской энергосистемы, Правительство решило отменить мораторий на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг населению из-за неуплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константина Ущаповского.

"Это необходимый шаг, который должен значительно повысить уровень платежной дисциплины. Для нормального функционирования энергосистемы Украины крайне нужны необходимые ресурсы и поэтому это была вынуждена такая мера", - сказал он, отвечая на вопрос, зачем правительство сняло мораторий на отключение потребителей за долги.

Глава НКРЭКУ также отметил, что те потребители, которые имеют субсидию, фактически на 100% платят за потребленную электроэнергию.

"В то же время те, кто имеет возможность платить за электроэнергию из-за моратория, серьезно ухудшили свою платежную дисциплину. Поэтому эта мера позволит улучшить эту платежную дисциплину", - подчеркнул Ущаповский.

Напомним, в конце 2023 года Кабинет министров отменил запрет на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям, имеющим задолженность по их оплате.

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Электроэнергия