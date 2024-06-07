Разрешение на удары по РФ: Остин высказался про пользу для украинцев

По его словам, новая политика, позволяющая украинским военным наносить ограниченные удары внутри России американскими боеприпасами, будет "очень, очень полезна для украинцев в будущем".

"Что мы сделали, это предоставили Украине возможность противостоять огню, стрелять в ответ по тем российским войскам, которые стреляют по ним, и иметь возможность выводить из строя их артиллерийские батареи, когда они стреляют по украинцам", - сказал Остин.

Как пишет издание, комментарии Остина прозвучали через несколько дней после того, как Байден дал Украине разрешение на нанесение ударов американскими боеприпасами внутри территории России, но ограничив его целями вблизи границы с Харьковом, где российские войска сосредоточили свои усилия.

Удары Украины по России

В конце мая стало известно, что президент США Джо Байден дал Украине разрешение на использование переданного американского оружия для ударов по России.

При этом, как писало АР уже в июне, Украина уже использовала оружие США для ударов по России. По словам источника издания, оружие США использовалось украинскими защитниками "последние дни".