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Дощі, а потім - похолодання: якою буде погода на вихідних

Фото: синоптики дали прогноз погоди на вихідні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні цими вихідними очікуються дощі, які вже ближче до неділі відійдуть. З нового тижня очікується похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост синоптика Наталки Діденко в Facebook.

14 травня

У суботу в Україні вдень температура повітря становитиме +18+24 градуси, а у південній частині стовпчики термометрів піднімуться до +20 +26 градусів. Вночі в середньому +10 +12.

Завтра пройдуть періодичні дощі, а в центральних та східних областях, найближчої ночі в Одеській області можливі сильні зливи. На решті території України - місцями локальні дощі, вдень у західній частині - без істотних опадів. Вітер буде переважно з північного заходу, часом рвучким, проте сильних шквалів не очікується.

У Києві вдень без опадів, вночі дощ. Стовпчики термометра вдень покажуть +20 +22, вночі +10 +12.

15 травня

У неділю в країні опади дещо зменшаться, лише у північних регіонах і в Харківській області ймовірні періодичні дощі, температура повітря особливо не зміниться. У денні години вона коливатиметься в межах від +18+22 градусів, а вночі +8 +12. У суботу буде трохи тепліше, в неділю буде прохолодніше.

У Києві в неділю практично без опадів. Вдень температура повітря складатиме +19 +21, вночі +10 +12 градусів.

Йде похолодання

За інформацією синоптика, з вівторка в Україну прийде нова повітряна маса, тому відчутно похолодає. Найпрохолоднішою буде середа, 18-те травня, проте ближче до наступних вихідних температура повітря знову підвищиться.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україну йде холодний атмосферний фронт.

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