Дощі на заході та спека до +34 градусів: прогноз на сьогодні

Прогноз погоди в областях

Синоптики попереджають про дощі мешканців Волинської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської та Рівненської областей. Попри дощову погоду температура повітря в цих областях буде коливатися від +28 до +34 градусів.

У решті областей буде сухо, а термометри покажуть вдень від +29 до +34 градусів. Вночі прогнозують температуру в межах +14...+18 градусів.

Прогноз погоди у Києві

У Києві сьогодні буде сухо та спекотно. Синоптики прогнозують у столиці температуру повітря вдень від +31 до +33 градусів. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +16 до +18.