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Дощі на заході, сході та півдні: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 3 листопада, дощі спостерігатимуться у західних, східних та південних регіонах, а у всіх інших областях очікується мінлива хмарність. Температура повітря в Україні коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, дощі сьогодні вкриють усю західну територію України, а також Харківську, Луганську, Донецьку області та Крим.

У західних областях температура повітря очікується від +9 до +14, а вночі вона опуститься до +5 +7 градусів тепла.

У центральних та північних областях температура вдень становитиме від +9 до +12, а вночі від +4 +7 тепла.

У східних та південних областях температура повітря вдень коливатиметься від +10 до +12. Вночі стовпчики термометрів будуть в межах +5 +7 градусів.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність. Температура вдень буде в межах +9 +12, а вночі вона опуститься до +3 +7 тепла.

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Нагадаємо, в сьогодні в Карпатах буде мокрий сніг, а температура повітря в горах опуститься до 0.

Також в Українському гідрометцентрі розповіли, якою буде погода в листопаді.

Прогноз погоди
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