Дощі у вісьмох регіонах та спека до +35: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 3 вересня, західну та центральну Україну накриють дощі та грози, однак на переважній території країни очікується суха та спекотна погода. Температура повітря в регіонах спостерігатиметься від +21 до +35 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, дощі сьогодні йтимуть у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Житомирській та Вінницькій областях. У всіх інших регіонах опадів не передбачають.

У західних областях температура повітря вдень очікується від +21 до +23, а вночі від +11 до +13.

У центральних та північних областях температура повітря вдень коливатиметься від +21 до +35, а вночі вона становитиме від +12 до +19.

У південних та східних областях температура повітря вдень буде в межах +28 +35, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +16 +20 градусів.

Фото: погода в Україні на 3 вересня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Київській області та у столиці сьогодні буде спекотно. Температура повітря вдень коливатиметься від +25 до +30, а вночі від +15 до +19.

Фото: погода в Києві та області на 3 вересня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, середня температура повітря літа 2020 року у Києві склала 21,7 градусів тепла, що на 3,0 градусів перевищило кліматичну норму.

Також раніше РБК-Україна писало, що у вересні буде спостерігатися температура на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень.