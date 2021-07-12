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Дощі повернулись в Україну: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні 12 липня різко погіршиться у більшості областей. Суху погоду прогнозують тільки у 10 регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні в Україну повернулись дощі. Сухо буде тільки в 10 областях.

На заході вдень прогнозують +29+32, а вночі +15+18.

На сході очікується вдень +31+33, а вночі +19+21.

На півночі вдень буде +31+33, а вночі +18+20.

У центрі країни прогнозують вдень +29+31, а вночі +18+20.

На півдні буде вдень +30+32, а вночі +19+21.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні теж дощі з грозами. Температура повітря вдень складе +31+33, а вночі +19+21.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз на цей тиждень, і назвали дату нового похолодання.

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