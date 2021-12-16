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Туман, дощі, а на дорогах - ожеледиця: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 16 грудня в північних областях очікуються невеликі дощі, а на заході - з мокрим снігом. Місцями синоптики прогнозують туман, а на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

У західних областях температура повітря вдень становитиме +1 +4, вночі від -1 до +2. Дощитиме, а в Карпатах - з мокрим снігом.

На півночі країни вдень очікується до +1 +4 градусів, а вночі -2 +2 градуси. Вдень дощі.

У східних областях стовпчики термометра вдень покажуть +1 +3 градуси, а вночі від -1 до +2. Без опадів.

На півдні країни температура повітря вдень становитиме +3 +5 градусів, вночі від 0 до +2. Опадів також не прогнозується.

У центральних областях вдень від +1 до +4 градусів, вночі від -1 до +2. Без опадів.

Погода в Києві

У Києві сьогодні синоптики прогнозують вдень дощі, а вночі без опадів. Температура повітря становитиме +2 +4 градуси вдень, а вночі від -1 до +1.

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