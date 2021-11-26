Дощі зі снігом на заході, а на решті територій - сухо: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

У північних областях вдень температура повітря становитиме +3 +5 градусів, вночі впаде до -1 -4.

На заході країни вдень очікується до +5 +10 градусів, а вночі від +2 до -4. Дощі прогнозують у Закарпатській, Львівській та Волинській області, а в Карпатах - з мокрим снігом.

У східних областях вдень стовпчики термометра покажуть +3 +5 градусів, а вночі -4 -7.

На півдні країни температура повітря вдень становитиме +7 +11, вночі коливатиметься від +9 до -4.

У центральних областях вдень очікується до +3 +7 градусів, а вночі від 0 до -3.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці синоптики прогнозують суху погоду. Стовпчики термометра вдень покажуть +6 +8 градусів, а вночі опустяться до 0 -2.