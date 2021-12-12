Дощі та сніг накриють більшу частину України: прогноз на завтра

Погода в Україні

Завтра вночі в західних, центральних і північних областях очікується мокрий сніг і сніг, така ж погода буде і вдень. На сході країни опадів не очікується. При цьому в південних регіонах вночі і вдень прогнозуються дощі.

Також по всій території країни прогнозують сильний вітер до 7-12 м/с.

У західних областях температура повітря вночі коливатиметься від -4 до +1 градусів, а вдень від -3 до +1. У північних регіонах прогнозують вночі від +2 до +4, а вдень +2 +4. При цьому в східних областях температура вночі складе від -3 до 0, а вдень підніметься до 0 +4 градусів.

На півдні України температура повітря вночі коливатиметься від + 4 до +9, а вдень від +6 до +10. У центральних областях прогнозують вночі від +2 до +4, а вдень +2 +4.

Погода в Києві

У понеділок вночі в столиці прогнозується сніг і мокрий сніг, така ж погода очікується і вдень. Також очікується сильний вітер від 7 до 12 метрів на секунду.

Температура повітря в Києві вночі становитиме від +2 до +4, а вдень +2 +4.