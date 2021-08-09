Дощі в шести областях та спека: прогноз погоди на сьогодні

Синоптики розповіли, якою сьогодні буде погода в Україні. Сьогодні будуть дощі у західних областях.
Про це повідмляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Сьогодні будуть дощі в Закарпатській, Львівській, Харківській, Волинській, Рівненській та Івано-Франківській областях. В інших регіонах сухо.
Температура повітря вдень на заході складе +24+31, а вночі +14+17.
На сході країни вдень буде +29+34, а вночі +15+18.
У центральних областях вдень буде +29+31, а вночі +13+17.
На півночі вдень буде +28+31, а вночі +13+17.
На півдні буде вдень +29+31, а вночі +17+20.
У Києві сьогодні мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +29+31, а вночі +15+17.