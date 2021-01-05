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Дощі у шести областях та туман: водії попередили про погіршення погоди

Автор: Анастасия Рокитна

На півночі та у центральній Україні спостерігається туман. У шести областях і на перевалах дощ.

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Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

У Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській, Львівській, Київській області невеликий дощ, на півночі та центрі країни місцями туман.

"Покриття на дорогах державного значення в більшості областей вологе та місцями мокре. На перевальних ділянках доріг дощ. Стан покриття мокрий", - йдеться у повідомленні.

Як прогнозується, сьогодні, 5 січня, у більшості регіонів України буде хмарно з проясненнями, а на заході очікується дощ. Температура повітря вдень прогріється до +10.

Раніше повідомлялось, що в січні середня місячна температура в Україні очікується в межах 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градуса вище середніх багаторічних значень.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що погода на Різдво в Україні, 7 січня, буде теплою і дощовою.

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