Дощі на північному сході і до +27: погода в Україні на сьогодні

Погода в Україні в неділю, 2 серпня, буде дощовою у 6 областях. В іншій частині країни буде хмарно з проясненнями та до +27 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Так, на заході погода буде без дощів в денний і нічний час, очікується від +23 до +26 тепла, а вночі від +10 до +13 градусів.

У центрі та на півночі країни температура повітря очікується від +21 до +25 тепла, а вночі опуститься до +10 +14 градусів. Йтимуть дощі в Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

У південно-східних областях буде тепліше. Вдень очікується від +22 до +27 тепла, а вночі від +11 до +17 градусів. У Харківській, Донецькій і Луганській областях можливі дощі.

Швидкість вітру по країні складе від 5 до 10 метрів за секунду.

Фото: погода в Україні на 2 серпня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У столиці та Київській області може бути помірна хмарність. Вдень термометри покажуть від +21 до +25 тепла, а вночі буде в межах +12 градусів.

Фото: погода в Києві та області на 2 серпня (meteo.gov.ua)

Як писало РБК-Україна, в серпні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 19-24 градусів тепла (в горах 16-17 градусів тепла).