Дощі в семи областях та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 28 серпня, в Україні дощі спостерігатимуться на півночі, в центрі та на сході країни. Температура повітря в регіонах коливатиметься від +19 до +29 тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, дощитиме сьогодні в Чернігівській, Київській, Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. В інших регіонах спостерігатиметься помірна хмарність, однак без опадів.

У західних областях температура повітря вдень очікується від +21 до +25, а вночі від +10 до +14.

У центральних та східних областях температура повітря вдень становитиме від +19 до +25, а вночі температура опуститься до +11 +16 тепла.

У південних та східних областях температура повітря вдень коливатиметься від +22 до +29, а вночі вона буде в межах +12 +20 тепла.

Фото: погода в Україні на 28 серпня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Київській області у декількох містах сьогодні йтимуть дощі, однак в столиці буде сухо та без опадів. Температура повітря очікується від +19 до +23, а вночі від +12 до +16 градусів.

Фото: погода в Києві та області на 28 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, в Україні 28 серпня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також РБК-Україна писало, що у вересні буде спостерігатися температура на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень.