Дощі припиняться по всій Україні: погода на завтра

Погода буде близькою до ідеальної
Погода в Україні 10 липня очікується без опадів. На всій території буде тепло та сухо.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
У західних областях нарешті перестане дощити. Завтра там прогнозують незначну хмарність з проясненнями, температура повітря сягатиме +30 вдень. У Чернівецькій та Івано-Франківській областях вночі буде прохолодно, до +13.
На півночі також сухо, опадів не очікується. Стовпчики термометра покажуть +27 вдень та +13 вночі.
У центральних регіонах без опадів, вітер південно-західний 5-10 м/с. Вдень повітря прогріється до +29, вночі +15.
У східній частині України вдень +27 +29, вночі до +17. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Опадів не очікується.
На півдні країни також сухо та без опадів, вдень до +31, вночі до +18.
Нагадаємо, на заході України кілька тижнів поспіль не вщухали грозові дощі з градом.
Також повідомлялося, коли в Україну знову повернеться спека.