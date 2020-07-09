Дощі припиняться по всій Україні: погода на завтра

Фото: літо у Києві (РБК-Україна)

Погода буде близькою до ідеальної

Погода в Україні 10 липня очікується без опадів. На всій території буде тепло та сухо.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

У західних областях нарешті перестане дощити. Завтра там прогнозують незначну хмарність з проясненнями, температура повітря сягатиме +30 вдень. У Чернівецькій та Івано-Франківській областях вночі буде прохолодно, до +13.

На півночі також сухо, опадів не очікується. Стовпчики термометра покажуть +27 вдень та +13 вночі.

У центральних регіонах без опадів, вітер південно-західний 5-10 м/с. Вдень повітря прогріється до +29, вночі +15.

У східній частині України вдень +27 +29, вночі до +17. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Опадів не очікується.

На півдні країни також сухо та без опадів, вдень до +31, вночі до +18.

Нагадаємо, на заході України кілька тижнів поспіль не вщухали грозові дощі з градом.

Також повідомлялося, коли в Україну знову повернеться спека.