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Дощі припиняться по всій Україні: погода на завтра

Україна, Четвер 09 липня 2020 19:02
Дощі припиняться по всій Україні: погода на завтра
Фото: літо у Києві (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

Погода буде близькою до ідеальної

Погода в Україні 10 липня очікується без опадів. На всій території буде тепло та сухо.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

У західних областях нарешті перестане дощити. Завтра там прогнозують незначну хмарність з проясненнями, температура повітря сягатиме +30 вдень. У Чернівецькій та Івано-Франківській областях вночі буде прохолодно, до +13.

На півночі також сухо, опадів не очікується. Стовпчики термометра покажуть +27 вдень та +13 вночі.

У центральних регіонах без опадів, вітер південно-західний 5-10 м/с. Вдень повітря прогріється до +29, вночі +15.

У східній частині України вдень +27 +29, вночі до +17. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Опадів не очікується.

На півдні країни також сухо та без опадів, вдень до +31, вночі до +18.Дощі припиняться по всій Україні: погода на завтра

Нагадаємо, на заході України кілька тижнів поспіль не вщухали грозові дощі з градом.

Також повідомлялося, коли в Україну знову повернеться спека.

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