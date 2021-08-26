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Дощі в половині областей та спека на сході: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Инна Собора

Сьогодні в половині областей України очікуються дощі. Водночас, у східних та південних областях буде спекотно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

На території країни температурні показники коливатимуться від низьких на заході до спеки на сході.

В західних областях вдень прогнозують +19-21 градуси вдень, вночі температура опускатиметься до +9-11 градусів.

В північних областях температурні показники коливатимуться на рівні +20-22 градуси, вночі +12-14 градусів.

В центрі країни очікується +21-23 градуси вдень, вночі +13-15 градусів.

В східних та південних областях прогнозують спеку до +26-28, вночі показники будуть на рівні +16-18 градусів.

Опади у вигляді грозових дощів очікуються в північних та центральних областях.

Погода в Києві

В столиці сьогодні також очікуються грозові дощі.

Температура повітря вдень прогріється до +18-20 градусів. Вночі показники термометрів опустяться до +13-15 градусів.

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Погода в Україні