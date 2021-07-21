Дощі не відступають: в Україні очікуються грози і сильний вітер

Так, завтра в південній частині, східних і центральних областях очікуються дощі і грози, вночі місцями значні дощі. На решті території буде без опадів.

Тільки вночі в північних областях, а вдень в Карпатському регіоні місцями прогнозуються короткочасні дощі.

Вітер північний 7-12 м/с, у південних та східних областях місцями пориви 15-20 м / с.

Температура вночі опуститься до + 12 + 17 градусів. При цьому вдень потеплішає до + 20 + 25. На півдні та сході країни вночі очікується +16 +21, а вдень +23 +28.