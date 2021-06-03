Дощі відійшли на схід України: прогноз погоди на сьогодні

Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні, 3 червня. У східних та південних областях йдуть дощі та похолодало.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру .

Прогноз у всіх областях

У західних областях сьогодні сухо та мінлива хмарність. Температура повітря вдень складе +16+20, а вночі +7+11. На півдні країни вдень буде +14+19, а вночі +10+13, але будуть дощі.

У центральних та південних регіонах вдень буде +13+19, а вночі +9+12. На сході країни сьогодні дощ і гроза, температура повітря вдень складе +15+18, а вночі +10+14.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні мінлива хмарність та без опадів. Температури повітря вдень складе +18+20, а вночі +10+12.