Дощі і послаблення спеки: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні у суботу погіршиться. Синоптики прогнозують дощі у всіх областях України, а також послаблення спеки.
У суботу будуть дощі скрізь. Не лишиться ні одного регіону, де буде сухо.
На заході вдень очікується +21+27, а вночі +12+17.
На сході вдень буде +29+31, а вночі +17+19.
У центрі країни очікується вдень +25+29, а вночі +15+19.
На півдні країни передають вдень +26+28, а вночі +16+19.
Сьогодні дощі очікуються у Києві. Температура повітря вдень складе +26+28, а вночі +18+20.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на ці вихідні.