Дощі обійдуть тільки три області України: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні дощі накриють майже всю Україну. Така погода обійде тільки Волинську, Рівненську та Одеську області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Сьогодні дощі будуть у більшості областей України. Сухо буде тільки в Одеській, Волинській та Рівненській областях.
На заході вдень температура повітря складе +24+29, а вночі +14+18.
На півночі вдень буде +27+29, а вночі +16+18.
На сході вдень буде +30+32, а вночі +18+21.
На півдні вдень буде +30+32, а вночі +19+21.
У центрі вдень буде +28+30, а вночі +17+19.
У Києві сьогодні також будуть дощі. Температура повітря вдень складе +28+30, а вночі +17+19.