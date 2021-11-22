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Дощі, мокрий сніг, але вдень до +13: прогноз погоди в Україні на сьогодні

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Україна, Понеділок 22 листопада 2021 08:00
Дощі, мокрий сніг, але вдень до +13: прогноз погоди в Україні на сьогодні Фото: 22 листопада очікуються дощі, місцями мокрий сніг та до +13 градусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 22 листопада в Україні очікуються незначні дощі у південно-східних та подекуди північних та західник регіонах (у Карпатах з мокрим снігом). Максимальна температура повітря вдень становитиме +13 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

На заході дощі прогнозуються у всіх областях, окрім Івано-Франківської та Чернівецької області. Вдень очікується до +5 +8, вночі від -3 до +5.

У північних областях стовпчики термометра вдень покажуть +5 +8, вночі +3 +6 градусів, дощі пройдуть у Житомирській області.

На сході країни також дощитиме, опади оминуть Харківську область. Вдень прогнозується до +6 +9, вночі +3 +5.

У південних областях місцями також очікуються дощі. Вдень температура повітря становитиме +9 +13, вночі +3 +7 градусів.

У центрі країни без опадів. Вдень стовпчики термометра покажуть +6 +8, а вночі +3 +5.

Дощі, мокрий сніг, але вдень до +13: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці без істотних опадів, вдень температура повітря становитиме +6 +8 градусів, а вночі +4 +6.

Дощі, мокрий сніг, але вдень до +13: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Нагадаємо, вчора в Україні, через погіршення погоди, без світла залишився 94 населених пункти в п'яти областях.

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Погода в Україні Укргидометцентр
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