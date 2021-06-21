ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Дощі у Карпатах та спека до +34: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском →
Україна, Понеділок 21 червня 2021 10:00
Дощі у Карпатах та спека до +34: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні сьогодні до +34 тепла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Погода в Україні сьогодні, 21 червня, буде сонячною та спекотною майже у всіх областях. Тільки в трьох регіонах синоптики прогнозують дощі.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди в областях

Так, зливи сьогодні прогнозують у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Там очікується від +27 до +29 градусів, у решті західних областей - від +29 до +31 градуса. Вночі на заході від +15 до +17 градусів.

На півдні, півночі та в центрі України сьогодні прогнозують від +27 до +31 градуса тепла. У східних областях України попереджають про спеку від +30 до +34 градусів.

Вночі у більшості областей термометри покажуть від +17 до +19 градусів тепла.

Дощі у Карпатах та спека до +34: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз погоди у Києві

У Києв завтра також буде спекотно та сонячно. Синоптики прогнозують у столиці від +30 до +32 градусів вдень. Вночі термометри покажуть від +17 до +19 градусів.

Дощі у Карпатах та спека до +34: прогноз погоди на сьогодні

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода Гідрометцентр жара дожди
NEWS
Матч долі: Україна зіграє з Австрією за вихід в 1/8 фіналу Євро-2020
Матч долі: Україна зіграє з Австрією за вихід в 1/8 фіналу Євро-2020
DAILY
МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами