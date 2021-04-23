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Дощі та грози не відступають: якою буде погода в Україні сьогодні

Новость на русском → Україна, П'ятниця 23 квітня 2021 08:00
Дощі та грози не відступають: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: дощі прогнозують у більшості областей України (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні в п'ятницю, 23 квітня, поліпшень погоди не передбачається. На більшій території країни будуть дощі, місцями грози, температура повітря коливатиметься від +9 до +18.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Синоптики прогнозують суху погоду лише в Київській, Житомирській, Хмельницькій областях та в Криму. На решті території країни-дощі; у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях - з грозами.

На заході країни температура трохи знизиться - вдень +9+11 градусів, вночі +2+5. У центральних та північних областях вдень стовпчики термометрів покажуть від +10 до +14 градусів, у Полтавській та Дніпропетровській областях +14+17, вночі +4+7. На Сході і півдні температура повітря вдень складе +16+18 градусів, в Одеській області +13+15, в Криму до +19, вночі +4+7.

Дощі та грози не відступають: якою буде погода в Україні сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці в п'ятницю буде сухо. Температура повітря коливатиметься від +11 до +13 тепла вдень, вночі +5 + 7.

Дощі та грози не відступають: якою буде погода в Україні сьогодні

Нагадаємо, 24-27 квітня в Україні очікуються нічні заморозки. Похолодання прогнозують по майже всій країні, крім південних регіонів.

Також РБК-Україна писало, що синоптики прогнозують до кінця квітня прохолодну погоду, часом з дощем і грозами. Потепління можливі на початку травня.

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