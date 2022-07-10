Дощі, грози і град: в Україні очікується погіршення погоди
У понеділок, 11 липня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про дощі, грози і град.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС України у Facebook.
Так, у східних та північно-східних областях прогнозуються грози, місцями сильні дощі. Вдень в окремих районах очікується град і сильний вітер, швидкість якого складе 15-20 м/с.
Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.
Перший рівень небезпеки (жовтий) - це рівень небезпеки, при якому погодні умови можуть призвести до порушення служб електропостачання, зв'язку, будівництва, комунальних служб та порушення або обмеження на окремих ділянках доріг руху транспорту.
Нагадаємо, сьогодні 10 липня погода в Україні буде з атмосферними фронтами. Будуть йти дощі, місцями можливий град.