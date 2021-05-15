Дощі, грози і до +27 тепла: прогноз погоди на сьогодні

В Україні в суботу, 15 травня, температура повітря продовжить підвищуватися. При цьому на заході і півночі країни очікуються дощі та грози.

Прогноз у всіх областях

Дощі з грозами очікуються у всіх західних, а також в Чернігівській та Сумській областях. На решті території країни буде сонячно і без опадів.

Температура повітря на заході складе + 20 + 23 вдень, на Закарпатті + 16 + 18, вночі + 9 + 12. У центрі і на півночі України стовпчики термометрів вдень покажуть + 22 + 24, вночі + 11 + 13. На сході буде сама спекотна погода - + 25 + 27 градусів вдень і + 12 + 15 вночі. У південних областях вдень термометри покажуть + 23 + 25, в Одеській області + 21 + 23, вночі + 11 + 13.

Прогноз в Києві

У столиці сьогодні очікується тепла погода - вдень + 21 + 23 градуси, вночі + 10 + 12. При цьому вдень очікується невеликий дощ. Вночі сухо.