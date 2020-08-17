Дощі з грозами в трьох областях до +30: погода в Україні на сьогодні

Погода в Україні у понеділок, 17 серпня, буде ясною, але місцями спостерігатиметься хмарність. Дощ очікується у трьох західних областях, а максимальна температура становитиме +30 тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Так, південно-східні області очікує температура повітря від +26 до +30 тепла, а вночі від +12 до +17 градусів. Найтепліше - у Херсонській області. Дощів у регіоні не буде ні вдень, ні вночі.

У центрі та на півночі буде схожа температурна ситуація. Очікується від +26 до +29 градусів тепла, а вночі буде прохолодніше - від +11 до +14 градусів.

На заході України також буде від +26 до +29 вдень, і в межах +13 градусів вночі. Івано-Франківську, Львівську та Закарпатську області накриють дощі з грозами.

Швидкість вітру по країні становитиме від 3 до 8 метрів за секунду.

Фото: погода в Україні на 17 серпня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У столиці та Київській області очікується сонячна погода. Температура повітря вдень очікується від +26 до +30 тепла, а вночі подекуди опуститься до +10 градусів.

Фото: погода в Києві та області на 17 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, в Україні кілька днів буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також РБК-Україна писало, що у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.