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Дощі у двох областях і спека: прогноз погоди на неділю

Автор: Инна Собора

Сьогодні протягом дня очікується спекотна погода по всій країні. Дощі можливі лише у двох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода по Україні

Синоптики сьогодні прогнозують комфортну літню погоду. Температура вдень в усіх областях утримається на рівні +27-29 градусів. Тепліше буде у південних областях поблизу моря - там очікується +28-30 градусів.

Вночі у південних областях +18-20 градусів, на сході та півночі очікується +13-15. У західних та центральних областях +14-16 градусів.

Незначні дощі сьогодні можливі у Чернігівській та Сумській областях. На решті території країни буде сухо.

Погода в Києві

У столиці сьогодні без опадів.

Вдень температура прогріється до +26-28 градусів. Вночі показники термометрів опустяться до +15-17 градусів.

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Погода в Україні