Дощі у двох областях і мороз до -11: прогноз на сьогодні

Погода в Україні у вівторок, 8 грудня, буде дощовою у деяких західних та південних областях. Температура повітря вдень та вночі досягатиме мінусових позначок.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Погода у всіх регіонах

Сьогодні незначні дощі пройдуть у Закарпатській та Одеській областях, а також у Криму. На решті території країни буде сонячно з проясненнями. Температура повітря у південних областях вдень буде в межах 0...+2 градусів, вночі термометри покажуть від 0 до -6 градусів.

На півночі та сході вдень термометри покажуть від -1 до -4, а вночі від -8 до -11. До -6...-10 градусів температура повітря вночі знизиться у центральних областях, вдень там прогнозують від 0 до -4 градусів. На заході сьогодні вдень від +2 до -2, а на Закарпатті до +5 тепла, вночі у західних областях від +4 до -5.

Погода у Києві

У Києві сьогодні прогнозують від -2 до -4 градусів морозу вдень. Вночі термометри у столиці покажуть від -8 до -10. Опадів у Києві не прогнозують. Вітер південно-східний, 7-12 метрів на секунду.

Нагадаємо, синоптики прогнозують погіршення погоди в Україні. У четвер в Україну прийде сніговий шторм.

Також РБК-Україна писало, що до Києва прийшла метеорологічна зима.