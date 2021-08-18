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Дощі в більшості областей та різке похолодання: якою сьогодні буде погода

Автор: Инна Собора

В Україні сьогодні очікується похолодання в більшості областей. Воно супроводжуватиметься дощовою погодою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

На території країни сьогодні спостерігатиметься дощова погода. Опади оминуть лише східні області, а також Херсонську, Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську та Крим.

В решті регіонів оголошене штормове попередження. Там будуть йти дощі з грозами, подекуди випаде град.

Температура повітря знизиться у західних та північних областях. Там стовбчики термометрів коливатимуться в межах +21-23 градусів протягом дня. Вночі опустяться до +17-19 на півночі та до +10-12 на заході.

На решті території утримається спека +30-32 градуси. Вночі температура опускатиметься до +17-19 градусів.

Погода в Києві

В столицю сьогодні прийде похолодання. Температура повітря опуститься до +21-23 градусів. Вночі буде +17-19 градусів.

Крім того, протягом дня синоптики прогнозують грозові дощі.

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Погода в Україні