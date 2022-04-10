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Дощі на 10 днів. Окупантам під Харковом буде важко наступати, - Арестович

Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Російським військам під Харковом найближчим часом буде дуже складно продовжувати наступ. Згідно з прогнозом погоди, протягом десяти днів йтимуть дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.

"У районі Харкова противник зосередив резерви, підтягує ремонтні підрозділи, які повинні забезпечити введення нових сил і підрозділів Збройних сил Російської Федерації в бій. Але там навіть погода за нас, в найближчі 10 діб прогноз погоди - це опади, причому має випасти 50 мм. Це означає, що противнику буде дуже важко наступати, тому що розмокне земля", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що у Росії вже почали пошуки зрадників, винних у провалі війни проти України, а президенту РФ Володимиру Путіну потрібна якась перемога всередині країни.

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