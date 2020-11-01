Без дощів лише на заході: погода в Україні на сьогодні

Фото: дощ (РБК-Україна)

У неділю, 1 листопада, в Україні очікується похолодання і дощі в більшості областей. Стовпчики термометрів покажуть до +15 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, дощі очікуються у всіх областях, крім заходу України.

В північних та центральних областях буде від +7 до +12 тепла, а вночі в межах +5 +9 градусів.

На південно-сході буде тепліше, вдень очікується від +15 до +23 тепла, а вночі від +7 до +17 градусів.

На заході повітря прогріється до +8 +12 тепла, а вночі температура складе від 0 до +7 градусів.

Фото: погода в Україні на 1 листопада (meteo.gov.ua)

У Києві температура повітря вдень становитиме від +9 до +11, а вночі від +6 до +8 градусів. В області буде схожа температурна ситуація.

Фото: погода в Києві та області на 1 листопада (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, в Карпатах у понеділок, 19 жовтня, випав сніг. На гірськолижному курорті Драгобрат намело близько 5-7 сантиметрів.