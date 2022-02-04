Дощ зі снігом та + 6 градусів: прогноз погоди на завтра

Погода в Україні

Завтра вночі в західних областях очікується сніг і сніг з дощем, а вдень дощ зі снігом. Температура повітря вночі коливатиметься від -3 до 0 градусів, а вдень прогнозується +2 +5 градусів. Також очікується вітер, швидкість якого складе 5-10 м / с.

На півночі вночі прогнозується сніг, проте вдень буде сніг з дощем. Температура повітря вночі опуститися до -10 градусів, а вдень 0 -4 градусів.

У східних областях буде без істотних опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від -5 до -10, а вдень -2 -5.

На півдні країни також буде без істотних опадів. Температура повітря вночі -7 + 1, а вдень +2 +6.

У центральних регіонах вночі очікується сніг, а вдень прогнозується сніг з дощем. Температура повітря складе -4 -8 градусів, а вдень 0 + 3.

Погода в Києві

У суботу в столиці вночі прогнозується сніг, а вдень сніг з дощем. Швидкість вітру складе 5-10 м / с.

Температура повітря в Києві вночі коливатиметься в межах -6 -8 градусів, а вдень 0 +2.