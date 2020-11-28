Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на найближчі три доби

У найближчі три доби (29 листопада - 1 грудня) очікується невеликий дощ з мокрим снігом. Сніг прогнозується по всій Україні, крім південно-східних областей.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, у неділю, 29 листопада, в західних областях переважно сніг, який впродовж понеділка-вівторка припиниться.

Температура в неділю очікується вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень 0-5 градусів тепла, у південній частині вночі 0-5 градусів тепла, вдень 4-9 градусів тепла.

У понеділок-вівторок, 30 листопада - 1 грудня, в більшості областей температура поступово знизиться на 2-5 градусів.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у грудні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (в Криму до 4 градусів тепла). Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 листопада, у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до 3,4 градусів морозу. Це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 16 квітня - загалом 215 днів.