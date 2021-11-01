RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Довибори в Раду. Хто проходить в парламент: попередні результати

Автор: Дмитро Левицький

Центральна виборча комісія продовжує отримувати інформацію про результати голосування на проміжних виборах до Верховної ради. Довибори в парламент проходили у неділю, 31 жовтня, у Херсонській та Черкаській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЦВК.

Так, за результатами підрахунку 99,46% протоколів, на окрузі 184 в Херсонській області впевнено перемагає Сергій Козир, який висувався від політичної партії "Слуга народу". Наразі він отримує 64,58% голосів.

На другому місці з результатом 14,29% представник "Європейської солідарності" Ігор Йосипенко.

На окрузі 197 у Черкаській області вже порахували 80,14% протоколів. За попередніми підрахунками, там перемагає представник "Слуги народу" Віталій Войцехівський з 46,95% підтримки. Друге місце займає самовисуванець Владислав Голуб. Він отримує 25,75% голосів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская областьЧеркасская областьДовибори в Раду