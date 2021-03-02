Довибори в Раду: хто побореться за мандат в 50 окрузі Донецької області

У Покровську Донецької області в 50 виборчому окрузі відбудуться довибори у Верховну раду. Головна боротьба за крісло народного депутата може розгорнуться між мером Добропілля Андрієм Аксьоновим і генпродюсер закритого каналу "112 Україна" Артем Марчевського.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Битва за округ. Хто з політиків побореться за вакантні місця в Раді".

Колишній нардеп від цього округу Руслан Требушкін восени став мером Покровська і склав мандат. Зараз на довиборах у своєму окрузі він підтримує Андрія Аксьонова. Більш того, за нього агітують всі мери міст, розташованих в межах 50 округу.

Аксьонов балотується в нардепи від партії "Порядок". Це місцева політсила, яку відносять до орбіти впливу олігарха Ріната Ахметова.

"Аксьонов очолює один з трьох міст в цьому окрузі. За підсумками місцевих виборів жителі показали, що їм у цілому подобається місцева влада. А партія "Порядок", яка висунула його кандидатом, отримала найбільше місць у раді найбільшого міста округу - у Покровську", - пояснив аналітик руху "Чесно" Андрій Любарець.

Артем Марчевського йде на вибори від "ОПЗЖ", що користується популярністю в регіоні. За оцінкою експертів ОПОРИ і "Чесно", він розгорнув саму активну кампанію на окрузі.

Від "Слуги народу" кандидатом по 50 округу стане голова Покровської районної держадміністрації Андрій Бондаренко. Не під запис співрозмовники в партії називають його, швидше, "статистом".

"Євросолідарність" в цьому окрузі висунула волонтера і медика Юлію Кузьменко, яку правоохоронці підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Від "Голосу" в Раду піде керівник донецького обласного осередку партії, підприємець Юлія Гаковая. А від "Батьківщини" - депутат Мирноградскої міськради Лариса Рева.

Також за мандат змагатимуться Вікторія Шилова від партії "Держава" та Валентин Рибін від Партії Шарія.

"На окрузі є борди з зображенням Аксьонова разом з іншими мерами, які його підтримують. У Марчевського багато бордів, він виставляє агітаційні намети. Шилова проявляє меншу активність, але все одно її видно. На даний момент найменш активний Рибін. Що стосується кандидата від "Слуги народу", то поки не можна сказати, що він веде активну агітаційну кампанію", - сказала виданню координатор спостереження ОПОРИ за виборами в Донецькій області Наталя Боровська.