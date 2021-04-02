Довибори по 87 округу: вже на трьох дільницях виявили розбіжність бюлетенів під час перерахунку

Так, окружна виборча комісія виявила розбіжність кількості бюлетенів з голосами за кандидата Олександра Шевченка на виборчій дільниці №260536.

"Члени ОВК нарахували 315 бюлетенів, в той час як на упаковці з бюлетенями було вказано 431. Розбіжність склала 116 бюлетенів", - йдеться в повідомленні.

Комісія затвердила протокол, в якому біля прізвища Олександра Шевченка вказала фактичну кількість голосів, яка була виявлена при перерахунку - 315.

"За це рішення проголосували 10 членів ОВК. До протоколу додано окрему думку трьох членів комісії. Крім того, складено акт про розбіжність", - повідомляють спостерігачі.

Зазначимо, станом на вечір 2 квітня на довиборах в Раду по 87 мажоритарному окрузі порахували 92,3% голосів. Лідирує Василь Вірастюк від "Слуги народу".