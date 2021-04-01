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Довибори по 87 округу: залишилось підрахувати ще 10% голосів

Автор: Инна Собора

Триває підрахунок голосів на довиборах у Верховну раду по 87 виборчому окрузі в Івано-Франківській області. Там залишилось опрацювати ще 10% дільничних протоколів.

Про це повідомляється на сайті Центрвиборчкому.

Так, станом на 19:30 1 квітня підраховано 89,74% голосів.

З незначним відривом лідирує кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк. У нього 31,51% або ж 14 334 голосів. На другому місці із 29,59% кандидат від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (13 460 голосів). Крім того, 28,73% голосів набрав Руслан Кошулинський від Всеукраїнського об'єднання "Свобода" (13 067 голосів).

За даними Громадянської мережі "ОПОРА", окружна виборча комісія №87, станом на 16:25, отримала протоколи з усіх виборчих дільниць. 93 із них прийнято, 4 - відправлено на уточнення, ще 20 - будуть перераховувати.

Нагадаємо, довибори по 87 округу проводили 28 березня. Наразі там досі триває підрахунок голосів.

РБК-Україна писало, що голова комісії нібито зник, а новий не відновлює підрахунок голосів. На місце подій поїхали депутати від "Слуги народу".

В свою чергу ОПОРА закликала Верховну раду удосконалити виборче законодавство, щоб народні депутати не могли бути присутніми на засіданнях виборчих комісій.

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