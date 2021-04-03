RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Довибори на 87 окрузі: голосування визнали недійсним на ще одній дільниці

Автор: Дмитро Левицький

Окружна виборча комісія №87 визнала недійсним голосування на довиборах до Верховної ради на ще одній виборчій дільниці. На дільниці №260028 у селі Монастирчани виявили розбіжність у голосах.

Про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА".

Як розповіли спостерігачі, після відкриття пакету з бюлетенями з дільниці №260028, який перебував з 31 березня в ОВК, голова дільничної виборчої комісії заявив, що частина бюлетенів запакована по-іншому.

Під час перерахунку голосів за кандидата Олександра Шевченка члени комісії нарахували 79 бюлетенів замість 172, як було вказано у протоколі. Після того як члени комісії виявили розбіжність у голосах, вони викликали поліцію.

Крім того, член ОВК від "Слуги народу" запропонував визнати голосування на дільниці №260028 недійсним, мотивуючи це нібито відсутністю контрольних талонів, які члени ДВК не долучили до документації, а привезли з собою.

"Це вже п'ята дільниця, де виявлено розбіжність голосів за кандидата Олександра Шевченка, та четверта, де визнано недійсним голосування", - заявили в "ОПОРА".

Зазначимо, станом на 17:00 на окрузі №87 в Івано-Франківській області пораховано 94% голосів. За попередніми результатами, лідирую кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк з 31,32% підтримки, за ним йдуть Олександр Шевченко з партії "За майбутнє" (29,73%) та Руслан Кошулинський зі "Свободи" (28,86%).

Нагадаємо, з ранку суботи на 11 дільницях 87-го округу тривав перерахунок голосів на довиборах до Ради. На трьох дільницях голосування було визнано недійсним.

Як повідомляли спостерігачі, під час перерахунку голосів на 87-му окрузі "зникли" майже 150 бюлетенів.

Крім того, "ОПОРА" після подій на 87 окрузі закликала Верховну раду удосконалити виборче законодавство.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Василий ВирастюкІвано-Франківська областьголосованиеДовибори в Раду
Читайте також
На одній з дільниць 87 округу вибори визнали недійсними
Довибори в Раду по округу №87: підрахунок голосів зупинився, ЦВК замінила частину комісії
Прогноз погоди