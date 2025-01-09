Доверие украинцев к власти упало за последний год: КМИС

По данным опроса, в декабре 2024 года президенту доверяли 45% респондентов, не доверяли - 31%. Год назад доверяли 62%, не доверяли - 18%.

Доверие правительству упало до 20% (с 26% в декабре 2023 года), не доверяют правительству 53% опрошенных (в декабре 2023 года - 44%). Баланс доверия за последний год снизился с -18% до -33%.

В случае Верховной Рады уровень доверия за последний год почти не изменился (13% сейчас против 15% в декабре 2023 года), однако с 61% до 68% выросла доля тех, кто не доверяет парламенту. Если в декабре 2023 года баланс доверия-недоверия составлял -46%, то сейчас - -55%.

Силовые структуры

Поддержка ВСУ остается очень высокой - 92% доверяют и только 2% не доверяют (год назад показатели были, соответственно, 96% и 1%). Баланс доверия-недоверия - +90%.

СБУ также сохраняет достаточно высокий уровень доверия, хотя он и падает. Так, 54% украинцев доверяют СБУ, не доверяют - 21% (в декабре 2023 года показатели были 58% к 16%). Баланс доверия-недоверия составляет +33% (в прошлом году было +42%).

Доверие полиции также снизилось - с 41% до 37%. При этом с 29% до 38% стало больше тех, кто не доверяет. Баланс доверия-недоверия снизился с +12% в декабре 2023 года до -1% сейчас.

Суды и прокуроры

Критически низким остается доверие судам и прокурорам. Только 12% украинцев доверяют судам и только 9% доверяют прокурорам. Не доверяют - соответственно, 63% и 67%. По сравнению с прошлым годом ситуация не изменилась.

Другие институты

В Украине сохраняется высокое доверие волонтерам - 81% им доверяют и лишь 5% не доверяют (в декабре 2023 года показатели были 84% и 3% соответственно).

Как отмечают социологи, церковь ранее была институцией-лидером по доверию, однако за последние годы существенно теряла в доверии, в частности, нисходящий тренд стабильно имел место и в период 2021-2023 годов. За последний год ситуацию с доверием Церкви немного улучшилась - сейчас 40% доверяют Церкви и 26% не доверяют. В 2023 году соотношение было 38% к 31%, поэтому за последний год баланс доверия-недоверия вырос с +7% до +14%.

Доверие украинским СМИ остается довольно низким с незначительным, но нисходящим трендом за последний год. Так, сейчас украинским СМИ доверяют 27%, не доверяют - 42% (остальные 32% имеют неопределенное отношение). В декабре 2023 года доверяли 29%, не доверяли - 40%. Поэтому если в прошлом году баланс доверия-недоверия составлял -11%, то сейчас - -15%.

Опрос проводился Киевским международным институтом социологии 2-17 декабря 2024 года среди 2000 респондентов.