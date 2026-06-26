Доверие россиян к Путину обрушилось до исторического минимума

Уровень доверия граждан РФ к диктатору Владимиру Путину упал до самой низкой отметки с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты социологического опроса российского фонда "Общественное мнение" (ФОМ), которые публикует "Медуза".
По информации издания, исследования проводились в период с 19 по 21 июня, сразу после того, как Москва подверглась самой масштабной воздушной атаке. Только за одну неделю рейтинг российского диктатора потерял сразу 5 процентных пунктов - еще в середине июня он держался на уровне 74%.
Социологи подчеркивают, что текущие 69% - это абсолютный минимум для Путина за все время ведения войны против Украины.
Для сравнения, даже при объявлении мобилизации осенью 2022 года, деоккупации украинскими военными Херсона или военного мятежа Евгения Пригожина летом 2023 года уровень доверия в опросах ФОМ никогда не опускался ниже 74-76%.
В то же время в России зафиксировали и другие негативные тенденции для правящего режима:
При этом другая государственная социологическая служба РФ - ВЦИОМ (ВЦИОМ) - опубликовала альтернативные данные, задекларировав якобы "рост" доверия к диктатору до 76,7%.
Напомним, последнее время в России все чаще фиксируют признаки внутренней нестабильности и падения доверия к власти на фоне затяжной войны. В частности, недавно российский диктатор Владимир Путин столкнулся с редким публичным требованием Государственной думы РФ представить четкий план прекращения боевых действий против Украины.
Тогда один из депутатов открыто заявил, что из-за коррупции, экономических проблем и постоянных ударов беспилотников Россия оказалась на грани масштабного социального взрыва.
Кроме того, тенденцию к стремительному падению рейтингов правящей верхушки подтверждают и внутренние данные Кремля.
Как стало известно из перехваченных украинской разведкой секретных документов, российские спецслужбы уже зафиксировали устойчивое падение поддержки провластной партии и подготовили диктатора к тому, что недовольство россиян действиями власти будет неуклонно расти, по меньшей мере, до осени.