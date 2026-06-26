Доверие россиян к Путину обрушилось до исторического минимума

Детали социологического исследования

По информации издания, исследования проводились в период с 19 по 21 июня, сразу после того, как Москва подверглась самой масштабной воздушной атаке. Только за одну неделю рейтинг российского диктатора потерял сразу 5 процентных пунктов - еще в середине июня он держался на уровне 74%.

Социологи подчеркивают, что текущие 69% - это абсолютный минимум для Путина за все время ведения войны против Украины.

Для сравнения, даже при объявлении мобилизации осенью 2022 года, деоккупации украинскими военными Херсона или военного мятежа Евгения Пригожина летом 2023 года уровень доверия в опросах ФОМ никогда не опускался ниже 74-76%.

В то же время в России зафиксировали и другие негативные тенденции для правящего режима:

Число россиян, открыто заявивших о недоверии президенту, выросло с 15% до 18%

Положительная оценка работы правительства упала до 44%, что является самым плохим результатом за последний год.

Около половины опрошенных (48%) пожаловались на резкое повышение цен на бензин в стране

При этом другая государственная социологическая служба РФ - ВЦИОМ (ВЦИОМ) - опубликовала альтернативные данные, задекларировав якобы "рост" доверия к диктатору до 76,7%.