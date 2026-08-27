Доверие, клиентский опыт и PR: что обсуждали на FinMarketing 2026

Главные темы FinMarketing 2026

Участники говорили о том, как меняется роль маркетинга в финансовом бизнесе, как брендам выстраивать доверие с аудиторией и какие подходы будут определять эффективность финансовых коммуникаций в ближайшие годы.

Одна из дискуссий была посвящена новым правилам финансовых коммуникаций и тому, что будет определять успех брендов в 2027 году. Среди тем - доверие, персонализация, технологии, клиентский опыт и эмоциональная связь с аудиторией. На этом фоне участники отдельно говорили об изменении роли PR.

Роль коммуникаций в принятии финансовых бизнес-решений

Если раньше коммуникационную функцию часто воспринимали прежде всего как способ объяснить уже принятое бизнесом решение, то сегодня ее роль может быть более широкой. Этот тезис во время дискуссии проиллюстрировала Head of PR Moneyveo Лариса Ирха.

Head of PR Moneyveo Лариса Ирха (фото: пресс-служба)

Она обратила внимание на то, что коммуникации могут быть полезны еще до финального решения - когда бизнес лишь оценивает возможные сценарии.

В таком случае, PR-команда может посмотреть на будущее решение с позиции внешней аудитории: спрогнозировать реакцию клиентов, вопросы со стороны медиа, возможные точки непонимания и репутационные риски. Для денежного сектора это имеет практическое значение.

Трансформация финансового маркетинга

Решения компаний оказывают непосредственное влияние на клиентов, а любые изменения могут вызвать вопросы не только о самом продукте или сервисе, но и о надежности и открытости бренда. Поэтому коммуникации в такой модели становятся своеобразным каналом обратной связи.

Команда не только формулирует позицию компании для внешней аудитории, но помогает бизнесу услышать реакцию рынка и учесть ее еще до запуска решения. Этот подход вписывается в более широкую трансформацию финансового маркетинга, о которой говорили на FinMarketing 2026.

Открывая событие, председатель правления УАФИК Ростислав Дюк представил аналитику маркетинговых бюджетов банковского сектора и показал объем инвестиций финансовых учреждений в маркетинг, коммуникации и развитие брендов.

Данные стали поводом к разговору о том, что маркетинг в финансовом бизнесе все меньше сводится к продвижению отдельных продуктов. В фокусе оказываются доверие, клиентский опыт и долгосрочные отношения с аудиторией. Соответственно, меняется и задача коммуникаций. Для брендов становится важным не только то, что они говорят, но и то, как их решения воспринимает рынок.

Победители FinMarketing Awards

Завершила FinMarketing 2026 года церемония FinMarketing Awards.

Среди победителей - monobank, Ощадбанк, Moneyveo, NovaPay и другие компании.

Награды охватили развитие бренда, коммьюнити, клиентский опыт, digital-коммуникации, инклюзивность, purpose-driven подходы и трансформацию брендов.