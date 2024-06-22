Справка о медосмотре школьников: кто ее выдает и что следует знать родителям

Министерство здравоохранения еще в 2023 году утвердило порядок медосмотров для зачисления детей в учебные заведения, которые проводятся семейными врачами. Результаты медосмотра действительны в течение года
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.
В 2023 году Министерство здравоохранения утвердило единый Порядок проведения медицинского осмотра детей и других лиц для зачисления их в учебное заведение, детское учреждение оздоровления и отдыха.
Медицинские осмотры проводятся в здравоохранительных учреждениях по месту медицинского обслуживания пациентов. То есть у семейных врачей или педиатров.
Перед прохождением медицинского осмотра пациент, родители или другие законные представители пациента дают информированное согласие на проведение медицинского осмотра.
Все базовые обследования ребенок может пройти у домашнего врача. Обследование врачом первичной медицинской помощи включает:
В НСЗУ просят обратить внимание на то, что медицинское освидетельствование для зачисления ребенка в детское учреждение оздоровления и отдыха предусматривает только обследование семейным врачом. Все остальные обследования, клинические и лабораторные исследования назначаются по показаниям или требованиям учебного заведения.
На основе проведенных обследований семейный врач формирует обобщенный вывод о состоянии здоровья, дает рекомендации по физической активности и уровню физической нагрузки, рекомендации по дополнительным обследованиям, лечению (при наличии показаний), профилактических прививок, режиму питания ребенка и т.д.
"Результаты проведенного медицинского осмотра для зачисления ребенка в учебное заведение действуют в течение года с даты его прохождения", - отмечают в НСЗУ.
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