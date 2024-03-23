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Справка о доходах пенсионера: как получить

Суббота 23 марта 2024 17:47
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Справка о доходах пенсионера: как получить Иллюстративное фото (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Иногда пенсионерам для подтверждения своих доходов при решении отдельных финансовых вопросов может понадобиться "Справка о доходах пенсионера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

Справка о доходах пенсионера может понадобиться:

  • в случае выезда за границу для подтверждения доходов,
  • получения пенсионного удостоверения,
  • оформления субсидий,
  • перевода пенсионных выплат за границу.

Справку можно получить, в частности, через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно сделать несколько шагов:

На веб-портале Фонда (https://portal.pfu.gov.ua) в правом верхнем углу экрана нажмите кнопку "Вход" и авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

В личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" выберите опцию "Запрос на получение электронных документов". В открывшемся окне из выпадающего списка выберите тот вид справки, который вам нужен: "Справка о доходах пенсионера".

Заполните все обязательные поля формы, укажите период, за который нужно сформировать справку, дайте разрешение на передачу и обработку своих персональных данных и нажмите кнопку "Отправить в ПФУ".

После того как запрос на получение справки отправлен, на экране появится соответствующее сообщение.

С результатами обработки заявления можно ознакомиться в разделе "Мои обращения".

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