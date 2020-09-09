Довіра до Зеленського трохи зросла після літнього падіння

На початку вересня 2020 року Володимиру Зеленському довіряли 44% українців. У той час 51% президентові України не довіряли.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Дані соціологів свідчать, що у вересні рівень довіри Зеленському дещо зріс. У червні він становив 50%, однак різко впав у липні (до 41%) та в серпні (до 38%).

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 29 серпня - 3 вересня 2020 року серед 10000 респондентів по всій Україні крім окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,0%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у липні 2020 року в цілому по Україні діяльність президента України Володимира Зеленського схвалювали 42% опитаних, а 47% були незадоволені.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, українці найчастіше висловлюють довіру громадським організаціям і тим структурам, що забезпечують оборону країни та безпеку. Всім іншим інститутам висловлюється недовіра частіше, ніж довіра.