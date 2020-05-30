Довіра до Путіна впала до 25%, - опитування

У Росії рейтинг довіри до президента Володимира Путіна опустився до 25%. Попри це, російському лідерові довіряють більше, ніж іншим політикам.

Про це свідчить опитування "Левада-центру", проведене 22-24 травня.

Згідно з опитуванням, учасникам пропонували вибрати 5-6 політиків, яким вони найбільше довіряють. Путіна, як тому, хто найбільше заслуговує довіри, назвали 25% росіян.

На другому і третьому місці розташувалися міністр оборони РФ Сергій Шойгу (14%) і прем'єр-міністр Михайло Мішустін (11%).

При цьому 16% респондентів заявили, що не довіряють нікому, а 33% вагалися з відповіддю.

Вибірка становила 1623 людини у віці від 18 років і старше. Дослідження проводилося методом телефонного інтерв'ю. Статистична похибка не перевищує 2,4%.

Зазначимо, в листопаді 2017 року рейтинг довіри до президента Росії становив 59%, в березні 2019 року - 41%. Ще в січні 2020 року Путіну довіряло 35% росіян, у квітні - 28%.

Раніше РБК-Україна писало, що рейтинг схвалення роботи Путіна досяг максимуму у 2016 році.