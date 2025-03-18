Придется платить самим. Чехия изменила некоторые условия для украинских беженцев

Что надо знать украинцам об изменениях

Если украинцу предоставили временную защиту и лицо включено в систему государственного медицинского страхования, то Чехия оплачивает страховку момента предоставления статуса.

Если статус предоставили до 10 февраля 2025 года, то страна покрывает медицинские расходы беженца в течение 150 дней. Если статус предоставили после 11 февраля 2025 года, Чехия вносит страховые взносы только в течение 90 дней.

Когда этот срок заканчивается, украинцы в возрасте 18 до 64 лет, обязаны в течение 8 дней сообщить страховую компанию, кто в дальнейшем будет покрывать медицинские расходы.

За чье страхование платит государство

Украинским пенсионерам (от 65 лет), людям с инвалидностью и детям, которые имеют статус временной защиты в Чехии, не нужно подавать никаких документов, поскольку за их медицинское страхование платит государство.

Студентам 18-26 лет нужно предоставить подтверждение об обучении, а безработным лицам нужно подтверждение из правительства труда.

Лица, ухаживающие за детьми (1 ребенок до 7 лет или 2 и более детей до 15 лет) должны предоставить свидетельства о рождении детей.

Если украинцы официально трудоустроены, то за их медицинское страхование должен платить работодатель.

Кто должен самостоятельно платить за медицинскую страховку

Безработные беженцы, которые не стоят на учете в правительстве труда, в дальнейшем должны будут сами платить страховые медицинские взносы. Также покрывать эти выплаты должны самозанятые лица и те, кто не подпадает ни под одну из вышеупомянутых категорий.

Добавим, что в Чехии под временной защитой находится около 395 тысяч украинцев, из них трудоустроено более 152 тысяч.