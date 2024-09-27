Довбик забил, Яремчук дебютировал в старте: как сыграли украинцы в Лиге Европы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей .

Римский клуб на "Стадио Олимпико" сыграл вничью с испанским "Атлетиком". Хозяева забили на 32-й минуте усилиями украинца, замкнувшего фланговую подачу ударом головой. К концу игры, уже после того, как украинца заменили, "Атлетик" сравнял счет и установил окончательный результат - 1:1.

Довбик забил за "Рому" в третьем матче подряд. В игре с испанцами он провел на поле 81 минуту. Кроме гола, отдал 10 точных передач из 15 (67% точности), дважды попал в офсайд и заработал один фол.

Победитель Лиги конференций 2023/24 "Олимпиакос" уступил на выезде французскому "Лиону" – 0:2. Впервые в официальных матчах за греческий клуб в старте вышел украинец Роман Яремчук.

Нападающий на 49-й минуте имел момент, но не сумел переиграть вратаря. Яремчука заменили на 60-й минуте. В активе украинца три успешных попытки дриблинга, 18 точных пасов из 25-ти (72% точности), три выигранных верховых единоборства из шести (50%) и 11 потерь мяча.

В следующем туре Лиги Европы (3 октября) "Рома" на выезде сыграет против шведского "Эльфсборга", а "Олимпиакос" дома встретится с португальской "Брагой".

Фото: Футболисты "Ромы" поздравляют украинца (x.com/officialasroma)

Сколько Довбик забил в еврокубках

27-летний нападающий трижды был лучшим бомбардиром в национальных чемпионатах: дважды в Украине и один раз – в Испании. На евроарене же его показатели не так значительны.

Гол в ворота "Атлетика" – лишь седьмой для форварда в 13-ти поединках континентальных клубных турниров. Ранее он отметился за "Днепр-1" в квалификационном раунде Лиги чемпионов (1 гол) и Лиге конференций (5).

Что касается Яремчука, то на его счету 17 еврокубковых голов в 47-ми матчах. Украинец отмечался в ЛЧ и ЛЕ, выступая за бельгийские "Гент" (10 голов) и "Брюгге" (4), а также португальскую "Бенфику" (3).